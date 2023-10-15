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Глава МВД Германии Фезер пообещала изгнание из страны сторонников ХАМАС

Глава МВД Германии Фезер пообещала изгнание из страны сторонников ХАМАС

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта анонсировала готовность органов безопасности ФРГ применять все законные методы для выдворения из страны сторонников ХАМАС.

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