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Закон, порядок, государство

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В войсках ВВО проведены смотры готовности личного состава и вооружения к зимнему периоду обучения

В войсках ВВО проведены смотры готовности личного состава и вооружения к зимнему периоду обучения

У военнослужащих проверены исправность стрелкового оружия, средств связи, переносной учебно-материальной базы, а также укомплектованность необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

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