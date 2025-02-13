Смертельный удар по планам Гитлера: о чем писала редакция контрпропаганды ТАСС

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В ходе конференции трое лидеров государств-союзников — Иосиф Сталин (СССР), Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) — обсуждали вопросы мироустройства после краха нацистской Германии.
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