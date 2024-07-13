Виктор Степанюк: Конституция выдержала проверку временем

В июле 2024 года Конституция РМ отмечает 30-летний юбилей. Noi.md продолжает серию публикаций, посвященных этому событию и людям, на протяжении многих лет отстаивающим конституционные ценности в Республике Молдова.
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