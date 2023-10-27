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Всё о женщинах

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Женщины давно утратили связь с реальностью (исповедь массажиста)

Женщины давно утратили связь с реальностью (исповедь массажиста)

Морена, Вы у себя пишете о некоторых вещах с женской стороны про мужчин слишком однобоко, так что возникла мысль предложить написать Вам о своей работе.

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Комментарии
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М
ММ
Нет. Слишком дешево. Подобный массаж в Москве от 15000. Сам видел рекламу.
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3 д.
Игорь Морозов
а ты сам пробовал хотя бы жене сделать массаж Ну минут 10, Похоже нет, Наверное только классно получается давится пивом на диване, ну и тупизм свой здесь показывать.
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3 д.
Генрих
Ну, я так понял, что настоящие &quot;мужики&quot; подтянулись...стриптизеры и массажисты по бабским прихотям. Ну да, тяжелый физический труд... и интеллект при этом зашкаливает. В прежние времена молоко бесплатно выдавали бы. Бляяя, жужжите втихоря и не позорьтесь на публику. Диван, пиво... а автомат и окоп не желаешь привести в пример?
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3 д.

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