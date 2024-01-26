В «Росатоме» сообщили, что намерены сдать ледокол «Ленинград» раньше срока

Руководитель корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что компания вместе с Объединенной судостроительной корпорацией и Балтийским заводом приложат все возможные усилия, чтобы новый атомный ледокол «Ленинград» поступил в эксплуатацию в срок или раньше.