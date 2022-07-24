Театр абсурда

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«У политиков отпусков не бывает»: Володин призвал сократить отпуска чиновников до минимума

«У политиков отпусков не бывает»: Володин призвал сократить отпуска чиновников до минимума

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сократить до минимума отпуска депутатов и чиновников. Сейчас продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутата Госдумы составляет 42 календарных дня против 28 у большинства обычных граждан.

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