Трампистский техноимпериализм

За трампистским техноимпериализмом в изложении Вэнса на самом деле стоит сформулированная идеология. Порекомендую свежую книжку «Technological Republic» Карпа из Palantir (IT-гигант-подрядчик американского ВПК с капитализацией 250 млрд).
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