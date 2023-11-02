Шойгу экстренно прибыл из Пекина с плохими новостями для США: Ловушка для Вашингтона расставлена – новая армия ударит неожиданно

Россия и Китай давно определились, кто для них главный враг. И уже открыто об этом говорят. Тем более что во всем остальном мире и так понимают, какую роль США играют в развязывании конфликтов.
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