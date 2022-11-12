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Министерство угля и энергетики ДНР: в республике обесточено 98 трансформаторных подстанций

По состоянию на утро 7:30 12 ноября в Донецкой Народной Республике обесточено 98 трансформаторных подстанций, сообщает официальный телеграм-канал Министерства угля и энергетики ДНР.

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