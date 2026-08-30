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Царьград

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Психолог Шпагина указала на признаки сезонного истощения

Психолог Шпагина указала на признаки сезонного истощения

Психолог Елена Шпагина из РТУ МИРЭА поделилась признаками сезонного истощения. Симптомы включают раздражительность, снижение концентрации и ощущение бессмысленности.

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