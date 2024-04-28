Популярный в России пикап Dodge получил преемника

Бывший Dodge Ram 1500 TRX с 712-сильным 6,2-литровым V8 пользуется в России большим спросом – многие такие пикапы всегда импортировались в нашу страну и никогда официально не продавались за пределами США.
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