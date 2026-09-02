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Ядерная миссия NASA позволит трем вертолетам самостоятельно сесть на Марс в этом десятилетии

Ядерная миссия NASA позволит трем вертолетам самостоятельно сесть на Марс в этом десятилетии

Весной 2026 года NASA объявило о планах посылки к Марсу миссии Space Reactor-1 Freedom. Она использует как корпус для межпланетного полета модуль тупикового проекта окололунной станции Lunar Gateway, который не так давно отменили.

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