Ядерная миссия NASA позволит трем вертолетам самостоятельно сесть на Марс в этом десятилетии

Весной 2026 года NASA объявило о планах посылки к Марсу миссии Space Reactor-1 Freedom. Она использует как корпус для межпланетного полета модуль тупикового проекта окололунной станции Lunar Gateway, который не так давно отменили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии