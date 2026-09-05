Липецкий «Металлург» сыграет с «Шумбратом» из Саранска

«Металлург» и «Шумбрат» идут рядом в турнирной таблице: липчане на 4-м месте с 38 очками, команда из Саранска - на 5-м с 37.
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