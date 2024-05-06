«На работе это никак не сказывается» - Зудилов прокомментировал задержание Неверова

Задержание концессионера Станислава Неверова не влияет на газификацию Читы. Об этом в ходе планерке в городской администрации 6 мая заявил председатель комитета градостроительной политики Александр Зудилов.
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