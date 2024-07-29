В Калужской области отцы монастыря пристроили кошку с сумкой колбасы и благословением

В Калужской области Свято-Пафнутьев Боровский монастырь пристроил в добрые руки местную кошку с "приданным": сумкой колбасы, паспортом, лотком, наполнителем и бонусом в виде благословения преподобного Пафнутия.
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