Зеленский собрался в Лондон? Экс-депутат Рады назвал самый вероятный финал его правления

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник допустил, что Владимир Зеленский может пойти на капитуляцию, чтобы избежать ответственности после потери президентского кресла.
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