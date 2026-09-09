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ФедералПресс

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Индексы МосБиржи и РТС отступили в начале основных торгов

Индексы МосБиржи и РТС отступили в начале основных торгов

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. В начале основной торговой сессии на Мосбирже в среду российский фондовый рынок демонстрирует умеренное снижение, корректируясь на фоне ожиданий новых сигналов по ходу переговоров, связанных с урегулированием ситуации вокруг Украины.

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