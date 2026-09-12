Бабушкин пирожок, с любовью из детства!

Запах свежей выпечки я почувствовала ещё на лестничной клетке, поднимаясь к квартире соседки Валентины Петровны, куда меня пригласили на чаепитие по случаю её дня рождения.
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