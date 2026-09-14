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Газета.ру

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Тренер "Ростова" Альба объяснил удаление капитана Кучаева в игре со "Спартаком"

Тренер "Ростова" Альба объяснил удаление капитана Кучаева в игре со "Спартаком"

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча со «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не видел эпизода со второй желтой карточкой, показанной полузащитнику Константину Кучаеву.

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