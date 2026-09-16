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Учёт в милиции, драки и стояние на шухере: 7 популярных актёров с бурным уличным прошлым

Учёт в милиции, драки и стояние на шухере: 7 популярных актёров с бурным уличным прошлым

На экране они кажутся воплощением благородства, сдержанности и безупречных манер. Но за сценической элегантностью и признанием публики нередко прячется совсем не идеальная юность.

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