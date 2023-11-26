"Опрос призван показать - их ценности монументальней", - выходцы из Средней Азии и Москвичи, которых испортил "квартирный вопрос".

А вы думаете, что в РАН нет ждунов и противнков власти , как и в ВШЭ и других "кузницах" русофобии? Вот и надо спросить эту Осадчую- какую цель она преследовала, затеяв этот опрос...

N

Nata

Мигранты много наговорили , а вот их поступки говорят совсем о противоположном . Они в сложное время только ухудшили и без того не простое время. Насилие против личности, против детей, краши, грабежи, унижения по половому и национальному признаку - это им их религия разрешает против иноверцев. Так это и есть их жизненные ценности? Так пусть они их в своих странах поддерживают, а не у нас.