"Опрос призван показать - их ценности монументальней", - выходцы из Средней Азии и Москвичи, которых испортил "квартирный вопрос".
Politiki.net
Я не берусь судить умышленная ли это провокация, или так совпало, что опрос устроенный учеными института РАН, по сути "оттоптался" на наших скрепах.
Комментарии
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А вы думаете, что в РАН нет ждунов и противнков власти , как и в ВШЭ и других "кузницах" русофобии? Вот и надо спросить эту Осадчую- какую цель она преследовала, затеяв этот опрос...
Мигранты много наговорили , а вот их поступки говорят совсем о противоположном . Они в сложное время только ухудшили и без того не простое время. Насилие против личности, против детей, краши, грабежи, унижения по половому и национальному признаку - это им их религия разрешает против иноверцев. Так это и есть их жизненные ценности? Так пусть они их в своих странах поддерживают, а не у нас.
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