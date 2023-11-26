Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    американцы уговорили сыграть роль троянского коняНовый президент А...
  • Elena Guseva
    Почему Днепр? Днепропетровск.ВС РФ добивают ав...
  • николай лебедев
    На всякую бензопилу найдется свой лом.Новый президент А...

"Опрос призван показать - их ценности монументальней", - выходцы из Средней Азии и Москвичи, которых испортил "квартирный вопрос".

"Опрос призван показать - их ценности монументальней", - выходцы из Средней Азии и Москвичи, которых испортил "квартирный вопрос".

Politiki.net Я не берусь судить умышленная ли это провокация, или так совпало, что опрос устроенный учеными института РАН, по сути "оттоптался" на наших скрепах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
А вы думаете, что в РАН нет ждунов и противнков власти , как и в ВШЭ и других &quot;кузницах&quot; русофобии? Вот и надо спросить эту Осадчую- какую цель она преследовала, затеяв этот опрос...
Ответить
13 час.
N
Nata
Мигранты много наговорили , а вот их поступки говорят совсем о противоположном . Они в сложное время только ухудшили и без того не простое время. Насилие против личности, против детей, краши, грабежи, унижения по половому и национальному признаку - это им их религия разрешает против иноверцев. Так это и есть их жизненные ценности? Так пусть они их в своих странах поддерживают, а не у нас.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх