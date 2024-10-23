Тела россиян, погибших в Узбекистане, будут отправлены в Россию после судебно-медицинской экспертизы

Власти Узбекистана объявили о намерении отправить тела двух россиян, погибших в результате отравления газом в отеле в столице страны, обратно в Россию сразу же после завершения всех необходимых процедур судебно-медицинской экспертизы.
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