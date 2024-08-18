Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра.
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