Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра.