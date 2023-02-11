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Неймар получил 2 из 10 от Goal.com после игры «ПСЖ» с «Монако», у Доннаруммы 7 баллов

Неймар получил 2 из 10 от Goal.com после игры «ПСЖ» с «Монако», у Доннаруммы 7 баллов

Неймар получил худшую оценку в составе «ПСЖ» за матч с «Монако» (1:3). Форвард «ПСЖ» получил 2 балла из 10 возможных.

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