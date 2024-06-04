Суд оставил в СИЗО замначальника дептранса Богомазову

Олеся Богомазова не смогла оспорить меру пресечения в виде ареста. Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об аресте заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии облстолицы Олеси Богомазовой.
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