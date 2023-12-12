Когда цены на яйца станут прежними: все решают рынок или нажива?

Данные, собранные в период с 10 января 2023 по 5 декабря 2023 года, свидетельствуют о росте средних розничных цен на яйцо куриное 1 категории на 51,2%, а именно на 41,55 рублей (с 81,15 до 122,70 рублей).
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