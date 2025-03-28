Успешное взаимодействие жителей Барнаула и органов власти отметил Вячеслав Франк

Глава города подчеркнул, что в решении социальных и бытовых проблем барнаульцев значимую роль играют территориальные органы самоуправления Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил успешное взаимодействия горожан с органами власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии