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Царьград

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МИД России назвал условия для сохранения G20 как главного форума

МИД России назвал условия для сохранения G20 как главного форума

МИД России озвучил условия для сохранения G20 как экономического форума. Посол Марат Бердыев выделил необходимость согласования всех позиций, борьбы с санкциями и протекционизмом, а также укрепление влияния развивающихся стран в глобальных институтах.

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