Оставившее людей в Бесовце без воды строительство приостановили

Активисты Народного фронта Карелии помогли привлечь внимание к проблеме с обмелением реки Шуя Обеспокоенные обмелением реки Шуи в результате строительных работ жители деревни Бесовец, наконец, добились приостановления строительства.
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