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Татар-информ

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Восемь жителей Бугульмы отправились в мобилизационный людской резерв Татарстана

Восемь жителей Бугульмы отправились в мобилизационный людской резерв Татарстана

Фото предоставлено Светланой Андреевой Восемь жителей Бугульмы сегодня отправились в мобилизационный людской резерв из военного комиссариата района.

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