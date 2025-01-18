Захарова: разведка США больше не обвиняет сверчков в головной боли дипломатов

Американская разведка опровергла предположения, что причиной головной боли у дипломатов США в Гаване был стрекот сверчков, и выступило с новой версией, согласно которой дипломаты стали жертвами применения «энергетического оружия», сообщила в субботу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.