Газета.ру

6 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    это же намёк, что нужно консульствам сваливать с америки. что там сидеть. Выгнать из России всех американцев и всё.В Нью-Йорке забло...
  • Николай Краснопольский
    Да уровень образования в пиндосии ниже плинтуса - обвинять в плагиате за сходный сюжет - круто. Пусть поинтересуется ...Журналист из США ...
  • Владимир
    "Финляндия временно прекратила импорт электроэнергии из РФ" Зачем врать в заголовке. Временно снизила  на 30%. Технич...Финляндия временн...

Трамп назвал недавние действия и ошибки Байдена "движением США в ад"

Трамп назвал недавние действия и ошибки Байдена "движением США в ад"

Выступая на митинге своих сторонников в округе Делавэр, штат Огайо, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал недавние необъяснимые действия и речевые ошибки президента США Джо Байдена "движением США в ад", сообщает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх