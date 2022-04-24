Трамп назвал недавние действия и ошибки Байдена "движением США в ад"

Выступая на митинге своих сторонников в округе Делавэр, штат Огайо, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал недавние необъяснимые действия и речевые ошибки президента США Джо Байдена "движением США в ад", сообщает РИА "Новости".