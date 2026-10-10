Проводник из Воронежа не вышел на работу и попал на 40 тысяч

Парень прошёл обучение на проводника, но не вышел на работу, нарушив условия ученического договора. Суд обязал его вернуть компании потраченные на обучение 40 тысяч рублей.
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