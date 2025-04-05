Водопады Трампопо: как новая тарифная политика США повлияет на экономику Африки

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 184 государств. Кого-то США ограничили «стандартными» тарифами в 10%, прочим придется пересматривать структуру своей экономики и оптимизировать издержки.
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