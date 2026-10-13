Ещё два раза и всё: Юра Борисов покидает скандальный спектакль "Гамлет" в МХТ

Театр поблагодарил артиста за его работу над спектаклем и то, каким он сделал "Гамлета".В МХТ имени Чехова объявили о смене исполнителя главной роли в скандальном спектакле "Гамлет": с 25 ноября принца Датского вместо Юрия Борисова сыграет Оливер Мара.
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