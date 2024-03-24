Дальний Восток скорбит по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Известия/Эдуард Корниенко Акции памяти по жертвам теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в траурный день прохладят по всему Дальнему Востоку, передает корреспондент "Известий" Евгений Подтергера.
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