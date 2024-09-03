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Правительство РФ поддержало нормы об отмене НДС для товаров фудшеринга

Правительство РФ поддержало нормы об отмене НДС для товаров фудшеринга

Правительство РФ поддержало пакет законопроектов депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на благотворительные продукты, которые раздаются гражданам по системе фудшеринга.

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