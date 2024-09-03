Правительство РФ поддержало нормы об отмене НДС для товаров фудшеринга

Правительство РФ поддержало пакет законопроектов депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на благотворительные продукты, которые раздаются гражданам по системе фудшеринга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии