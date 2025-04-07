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Китай введет 34% пошлины на американские товары в ответ на политику Трампа

Китай введет 34% пошлины на американские товары в ответ на политику Трампа

Заместитель министра Китая Лин Цзи заявил о введении 34% пошлин на товары из США в ответ на тарифную политику Дональда Трампа.

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