Фонтаны, арбузы и тельняшки: угарные мемы ко Дню ВДВ

Погружаемся в стихию праздничного юмора, где придется немного пошевелить извилинами.Фонтаны, кирпичи и арбузы в этот день стараются лишний раз не высовываться: второго августа российские десантники отмечают свой профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск.
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