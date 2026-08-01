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Фонтаны, арбузы и тельняшки: угарные мемы ко Дню ВДВ

Фонтаны, арбузы и тельняшки: угарные мемы ко Дню ВДВ

Погружаемся в стихию праздничного юмора, где придется немного пошевелить извилинами.Фонтаны, кирпичи и арбузы в этот день стараются лишний раз не высовываться: второго августа российские десантники отмечают свой профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск.

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