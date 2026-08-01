Фонтаны, арбузы и тельняшки: угарные мемы ко Дню ВДВ

Погружаемся в стихию праздничного юмора, где придется немного пошевелить извилинами.Фонтаны, кирпичи и арбузы в этот день стараются лишний раз не высовываться: второго августа российские десантники отмечают свой профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск.