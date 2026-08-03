Алтайские грибники показали щедрые дары лесов после дождей. Фото

Лес окончательно проснулся после непогоды Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" Любители тихой охоты в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" поделились фотографиями щедрых даров леса, который "проснулся" после проливных дождей.