Некабинетный стиль

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Руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Шмелева рассказала губернатору Дмитрию Миляеву о самых частых жалобах туляков, направляемых в областные и столичные инстанции, а также на прямую линию президента.