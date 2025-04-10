Сара Уинн-Уильямс, утверждает, что компания таргетировала рекламу на подростков, основываясь на их «эмоциональном состоянии»

Разоблачительница Meta Сара Уинн-Уильямс, бывший директор по глобальной общественной политике Facebook и автор недавно вышедшей книги-рассказа «Неосторожные люди», рассказала сенаторам США во время своих показаний в среду, что Meta активно нацеливала подростков на рекламу, основанную на их эмоциональном состоянии.