Киев назвал рекордным количество применений авиабомб с УМПК российскими ВКС Российские ВКС наращивают количество ударов авиационными бомбами с универсальным мод.
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Киев назвал рекордным количество применений авиабомб с УМПК российскими ВКС Российские ВКС наращивают количество ударов авиационными бомбами с универсальным мод.
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