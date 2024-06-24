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Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Очень трудно писать про то, что сегодня произошло на крымском пляже. Даже знаете, не столько слова трудно подобрать, сколько мысли спутались в какой-то клубок, который бурлит и пышет негодованием.

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Комментарии
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Артем Казаков
а с чего  это автор взял,что  уничтожение хуева,дьвива и прочих  помоек не принесёт удовлетворения? Ещё как принесёт.за два года уже достало соплежуйство,когда сами  ежедневно оплеухи получаем и пропускаем.Что там,про мораль и гумманизм вспоминаете? Да пох,гумманизм,-это когда наши все живы -здоровы и жизнью довольны.а  вражьё  сдохло как падаль.Вот это и есть гумманизм и моральность.Всех кто не с нами-уничтожать под корень и нехер их жалеть и думать -а что там  вдруг скажет мировое сообщество?Да по хер что оно там скажети,или подуммает.Идёт война.а значит  только одно правилор действует- убей всех,чтобы спасти своих. И да, топтаться на одном месте, ппродвигаясь по сто метров в день- не победить.Победить можно только нанося абсолютные уничтожающие удары всеми вмидами оружия,не по одной- вде ФАБ3000,а по одной на  100метров по фронту и в глубину  в течении часа.И не по отдельным объектам,а по всей площади.Чтобы ни один не выжил,что передке,что в тылу.Залить вся напалмом и дефолиантом,чтобы на сто лет вперёд там ни чего не росло и не жило.даже микробы.Вот тогда и победа будет.А так только ссвоих теряем,да ещё этих пидоров в плену кормить за наш с вам счёт.Всех их нах в пепел!!!.Достало это сопливое и беспонтовое сюсюканье.Мы готовы на переговоры,хоть щас,мы то,мы сё. Снеачала  бошку отруби,потом переговаривайсяПилят,накалили
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11 час.
Евгений Филин
Что еще надо для объявления бесполетной зоны над Черным морем? При советах такого соплежуйства не было!!! От горбатого Иуды заразились?
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10 час.
Семен Демин
У наших олигархов, чиновников и генералов детишки живут на западе. Кто же будет мочить своих деток. Поэтому запад не боится ответки. А по Киеву стрелять бесполезно. Там будут делать то, что скажут в Америке.
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3 час.

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