Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Артем Казаков

а с чего это автор взял,что уничтожение хуева,дьвива и прочих помоек не принесёт удовлетворения? Ещё как принесёт.за два года уже достало соплежуйство,когда сами ежедневно оплеухи получаем и пропускаем.Что там,про мораль и гумманизм вспоминаете? Да пох,гумманизм,-это когда наши все живы -здоровы и жизнью довольны.а вражьё сдохло как падаль.Вот это и есть гумманизм и моральность.Всех кто не с нами-уничтожать под корень и нехер их жалеть и думать -а что там вдруг скажет мировое сообщество?Да по хер что оно там скажети,или подуммает.Идёт война.а значит только одно правилор действует- убей всех,чтобы спасти своих. И да, топтаться на одном месте, ппродвигаясь по сто метров в день- не победить.Победить можно только нанося абсолютные уничтожающие удары всеми вмидами оружия,не по одной- вде ФАБ3000,а по одной на 100метров по фронту и в глубину в течении часа.И не по отдельным объектам,а по всей площади.Чтобы ни один не выжил,что передке,что в тылу.Залить вся напалмом и дефолиантом,чтобы на сто лет вперёд там ни чего не росло и не жило.даже микробы.Вот тогда и победа будет.А так только ссвоих теряем,да ещё этих пидоров в плену кормить за наш с вам счёт.Всех их нах в пепел!!!.Достало это сопливое и беспонтовое сюсюканье.Мы готовы на переговоры,хоть щас,мы то,мы сё. Снеачала бошку отруби,потом переговаривайсяПилят,накалили