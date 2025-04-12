Новый Франкенштейн: истребитель F-35А, собранный из металлолома, приняли на вооружение

Самолет F-35A, собранный из разбитых самолетов / © US Air Force По данным военных, самолет, приписанный к эскадрилье истребителей 4-го поколения 388-го истребительного крыла, вернулся для выполнения боевых задач на авиабазу Хилл в конце марта 2025 года.
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