Новый Франкенштейн: истребитель F-35А, собранный из металлолома, приняли на вооружение

Самолет F-35A, собранный из разбитых самолетов / © US Air Force По данным военных, самолет, приписанный к эскадрилье истребителей 4-го поколения 388-го истребительного крыла, вернулся для выполнения боевых задач на авиабазу Хилл в конце марта 2025 года.