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Песков прокомментировал предсказание Жириновского о конфликте в Израиле

Песков прокомментировал предсказание Жириновского о конфликте в Израиле

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал очень много заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций мировых событий, и обострение палестино-израильского конфликта является подтверждением этому, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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