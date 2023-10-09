Песков прокомментировал предсказание Жириновского о конфликте в Израиле

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал очень много заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций мировых событий, и обострение палестино-израильского конфликта является подтверждением этому, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии