Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

Директора авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения Ми-8 на Камчатке Генерального директора и замдиректора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» освободили от занимаемых должностей после крушения на Камчатке вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе правительства региона.