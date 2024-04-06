Ювелиры украсили бриллиантами обложку культовой книги

Экземпляр книги "Завтрак у Тиффани" американского писателя Трумена Капоте, который родился чуть более века назад и умер 40 лет назад, был переплетен в кожу и покрыт тысячей бриллиантов стоимостью 1,5 миллиона долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии