Ужин на будни, когда времени нет. Собираем все в одной сковороде: жарим купаты сразу с гарниром

Когда времени на готовку немного, выручит формат рецепта «все в одной сковороде». Проще всего взять под него купаты с рисом и овощами — они получаются особенно ароматными, потому что готовятся вместе, пропитывая друг друга вкусами.
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